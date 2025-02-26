Идеально подходят как для завтрака, так и для быстрых перекусов, а готовятся просто и быстро. Рецептом заварных дрожжевых пирожков делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @mamanata.food.

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Заварные пирожки с картошкой – рецепт

Время: 1 час

1 час Порции: 1 (примерно 20 – 25 штук)

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– щепотка сахара;

– 25 граммов дрожжей;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 750 граммов муки;

– 250 миллилитров кипятка;

– масло для жарки.



Для начинки:

– 5 картофелин;

– 1 лук;

– 50 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

В большую миску налейте теплое молоко и добавьте дрожжи, соль и сахар. Размешайте до полного растворения дрожжей.

Просейте муку и постепенно добавляйте ее к молочно-дрожжевой смеси. Периодически перемешивайте.

Отдельно вскипятите воду. Быстро влейте кипяток в тесто, одновременно замешивайте его ложкой.

После охлаждения теста до комфортной температуры начинайте замешивать его руками. Добавьте масло и вымешивайте, пока тесто не станет мягким, эластичным и не будет липнуть к рукам.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и выложите тесто. Раскатайте его в виде колбаски и нарежьте на ровные кусочки. Каждый из них раскатайте в круглую основу для пирожка.

На середину каждого кружочка выложите начинку – картофельное пюре с поджаренным луком, сливочным маслом и сметаной. Заверните края, формируя аккуратные пирожки.

Разогрейте большую сковороду с достаточным количеством масла. Жарьте пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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