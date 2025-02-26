Хозяйки, которые попробовали этот метод, говорят, что плов на сковороде получается не хуже, чем в казане. Рецептом плова в сковороде делится 24 Канал со ссылкой на портал "Соседка".
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Как приготовить плов на сковороде
- Время: 45 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 500 граммов мяса (говядина или курица);
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 стакана риса;
– соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
- На сковороде с толстым дном обжарьте мясо и добавьте нарезанные лук и морковь.
- После этого засыпьте в сковородку 2 стакана риса, залейте кипяченой водой так, чтобы она покрывала крупу на 2 сантиметра, и тушите под крышкой 20 минут.
- Не перемешивайте плов до готовности, чтобы сохранить правильную структуру блюда. И не снимайте крышку первые 15 минут, чтобы рис хорошо пропарился.
- Последний шаг – посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
- А, чтобы плов стал еще вкуснее, после приготовления выключите его и оставьте под полотенцем на 10 минут.
Готово!
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