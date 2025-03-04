Саме таким рецептом вареників ділиться 24 Канал з посиланням на українського ресторатора Володимира Ярославського. Приготувавши їх один раз, інших вже не захочеться.

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Пухкі вареники на кефірі без яєць

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти для тіста:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 500 – 530 грамів борошна;
– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);
– дрібка солі.

Для начинки:
– 1 пачка сиру;
– 1 маленьке яйце або жовток;
– 50 грамів цукру.

Як приготувати пухкі вареники: дивіться відео

Приготування:

  1. Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.
  2. Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб.
  3. Наповніть начинкою й загорніть. Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка.
  4. Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин.
  5. Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом. Подавати варто зі сметаною.

Смачного!

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