Саме таким рецептом вареників ділиться 24 Канал з посиланням на українського ресторатора Володимира Ярославського. Приготувавши їх один раз, інших вже не захочеться.
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Пухкі вареники на кефірі без яєць
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти для тіста:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 500 – 530 грамів борошна;
– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);
– дрібка солі.
Для начинки:
– 1 пачка сиру;
– 1 маленьке яйце або жовток;
– 50 грамів цукру.
Як приготувати пухкі вареники: дивіться відео
Приготування:
- Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.
- Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб.
- Наповніть начинкою й загорніть. Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка.
- Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин.
- Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом. Подавати варто зі сметаною.
Смачного!
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