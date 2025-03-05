Вертута зі шпинатом та сиром готується просто й трішки більше, ніж за пів години. Рецептом цієї смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на знаменитого шефа Ектора Хіменеса-Браво.
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Вертута з сиром та шпинатом від Ектора
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 пачка тіста філо;
– 250 грамів сиру кисломолочного;
– 100 грамів сиру твердого;
– 100 грамів шпинату;
– 1 яйце;
– вершкове масло та олія для змащування.
Для заливки:
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів сметани;
– 100 мілілітрів молока.
Як приготувати вертуту: дивіться відео
Приготування:
- Змішайте сир кисломолочний, твердий та шпинат. Приправте спеціями до свого смаку. Додайте яйце та перемішайте.
- Для заливки змішайте всі інгредієнти вінчиком.
- Тісто філо розкладіть на 4 – 5 шарів. Кожен змастіть маслом.
- Викладіть начинку і сформуйте бублик, як на відео.
- Викладіть в форму, встелену пергаментом. Залийте заливкою та посипте кунжутом.
- Випікайте вертуту при температурі 170 градусів протягом 15 – 20 хвилин.
Смачного!
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