Вертута зі шпинатом та сиром готується просто й трішки більше, ніж за пів години. Рецептом цієї смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на знаменитого шефа Ектора Хіменеса-Браво.

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Вертута з сиром та шпинатом від Ектора

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 пачка тіста філо;

– 250 грамів сиру кисломолочного;

– 100 грамів сиру твердого;

– 100 грамів шпинату;

– 1 яйце;

– вершкове масло та олія для змащування.



Для заливки:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів сметани;

– 100 мілілітрів молока.

Як приготувати вертуту: дивіться відео

Приготування:

Змішайте сир кисломолочний, твердий та шпинат. Приправте спеціями до свого смаку. Додайте яйце та перемішайте.

Для заливки змішайте всі інгредієнти вінчиком.

Тісто філо розкладіть на 4 – 5 шарів. Кожен змастіть маслом.

Викладіть начинку і сформуйте бублик, як на відео.

Викладіть в форму, встелену пергаментом. Залийте заливкою та посипте кунжутом.

Випікайте вертуту при температурі 170 градусів протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

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