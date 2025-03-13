Этот способ не только сохраняет вкус и пользу наггетсов, но и особенно нравится детям. 24 Канал со ссылкой на Instagram @emiliya.yevtushenko делится рецептом куриных наггетсов с сыром в аэрогриле.

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Куриные наггетсы с сыром в аэрогриле

Время: 35 минут

35 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 50 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– 80 граммов сыра;

– 2 яйца;

– панировочные сухари.

Как приготовить куриные наггетсы в аэрогриле: смотрите видео

Приготовление:

Филе перебейте в блендере с молоком и солью.

Яйца взбейте со щепоткой соли. Сухари насыпьте в отдельную тарелку.

Сформируйте 8 шариков, положите внутрь кусочек сыра. Обваляйте их в яйцах, затем в сухарях.

Выложите в аэрогриль и готовьте 20 – 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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