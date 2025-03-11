Для начинки очень вкусно использовать красную рыбу и крабовые палочки. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фуд-блогера в Instagram @tania_desert.
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Соленый чизкейк с красной рыбой и крабовыми палочками
- Время: 40 минут
- Порции: 10
Ингредиенты для основы:
– 250 граммов соленого крекера;
– 75 граммов свежего шпината;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 75 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 500 граммов крем-сыра "Филадельфия";
– пучок укропа;
– 1 огурец;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 200 граммов слабосоленого лосося.
Как приготовить соленый чизкейк: смотрите видео
Приготовление:
- Для основы крекер, шпинат и масло измельчите в блендере до состояния крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Выложите массу в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформируйте бортики, а затем дно.
- Уберите в холодильник пока будем готовить начинку.
- Для нее к крем-сыру добавьте нарезанные укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.
- Тщательно перемешайте и выложите в форму. Накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов или на ночь.
- Украсьте листьями салата или базилика, и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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