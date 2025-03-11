Для начинки дуже смачно використати червону рибу та крабові палички. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фуд-блогерку в Instagram @tania_desert.

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Солоний чизкейк з червоною рибою та крабовими паличками

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 10

Інгредієнти для основи:

– 250 грамів солоного крекера;

– 75 грамів свіжого шпинату;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 75 грамів вершкового масла.



Для начинки:

– 500 грамів крем-сиру "Філадельфія";

– пучок кропу;

– 1 огірок;

– 200 грамів крабових паличок;

– 200 грамів слабосолоного лосося.

Як приготувати солоний чизкейк: дивіться відео

Приготування:

Для основи крекер, шпинат та олію подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Викладіть масу у роз'ємну форму з пергаментом і за допомогою склянки сформуйте бортики, а потім дно.

Приберіть у холодильник поки готуватимемо начинку.

Для неї до крем-сиру додайте нарізані кріп та огірок без шкірки, розділені на волокна крабові палички та нарізаний лосось.

Ретельно перемішайте і викладіть у форму. Накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник на декілька годин або на ніч.

Прикрасьте листям салату чи базиліку, й насолоджуйтеся.

Смачного!

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