Они имеют нежную текстуру, а пармезан добавляет легкую пикантность и хрустящую корочку во время жарки. Рецептом рыбных котлет из трески и картофеля делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.

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Рыбные котлеты из трески

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 картофеля;

– 420 граммов филе трески;

– 1 стакан хлебные сухари панировочные;

– петрушка свежая – по вкусу;

– 2 столовые ложки пармезана тертого;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайная ложка черного перца;

– 2 яйца;

– оливковое масло – по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель и разомните его в пюре, отставьте в сторону.

Тушите филе трески, залитое водой, пока оно не будет легко отслаиваться, примерно 3 – 5 минут.

Отцедите воду и разомните треску вилкой. Обязательно удалите все кости.

Хорошо перемешайте рыбу, картофель и остальные ингредиенты вручную. Петрушку можно добавлять по желанию. Если смесь слишком рассыпчатая, добавьте еще одно яйцо. Если слишком вязкая, добавьте еще немного панировочных сухарей.

Сформируйте из смеси котлеты и жарьте их на среднем огне в сковороде, смазанной растительным маслом, пока они не подрумянятся с одной стороны. Переверните их и продолжайте жарить, пока не подрумянятся с другой стороны.

Приятного аппетита!

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