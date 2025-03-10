Они имеют нежную текстуру, а пармезан добавляет легкую пикантность и хрустящую корочку во время жарки. Рецептом рыбных котлет из трески и картофеля делится 24 Канал со ссылкой на NV Food.
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Рыбные котлеты из трески
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 2 картофеля;
– 420 граммов филе трески;
– 1 стакан хлебные сухари панировочные;
– петрушка свежая – по вкусу;
– 2 столовые ложки пармезана тертого;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайная ложка черного перца;
– 2 яйца;
– оливковое масло – по вкусу.
Приготовление:
- Отварите картофель и разомните его в пюре, отставьте в сторону.
- Тушите филе трески, залитое водой, пока оно не будет легко отслаиваться, примерно 3 – 5 минут.
- Отцедите воду и разомните треску вилкой. Обязательно удалите все кости.
- Хорошо перемешайте рыбу, картофель и остальные ингредиенты вручную. Петрушку можно добавлять по желанию. Если смесь слишком рассыпчатая, добавьте еще одно яйцо. Если слишком вязкая, добавьте еще немного панировочных сухарей.
- Сформируйте из смеси котлеты и жарьте их на среднем огне в сковороде, смазанной растительным маслом, пока они не подрумянятся с одной стороны. Переверните их и продолжайте жарить, пока не подрумянятся с другой стороны.
Приятного аппетита!
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