Эти конвертики можно приготовить заранее и разогреть в нужный момент – вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Рецептом запеченной рыбы в лаваше делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Запеченная рыба в лаваше
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– любая рыба, например, минтай;
– тонкий лаваш;
– 1 помидор;
– 1 лук;
– 2 яйца;
– 350 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка обычной горчицы;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– пучок петрушки (или другой зелени по вкусу);
– щепотка соли;
– 70 – 80 граммов сыра.
Приготовление:
- Рыбу можете брать любую на ваш вкус: минтай, хек, судак и тому подобное. Очистите ее от костей и порежьте на кусочки.
- Сделайте соус из яиц, 250 граммов сметаны, пучка петрушки, горчицы двух видов, соли и мелко порезанного лука.
- На кусочек лаваша выложите два ломтика помидора. Рыбу окуните в соус и положите на помидоры. Сверху добавьте еще чайную ложечку соуса.
- Заверните конвертиком. Проделайте эту процедуру со всей рыбой.
- Из натертого твердого сыра и 100 граммов сметаны сделайте вкусную заливку. Переложите все конвертики с рыбой в противень. Сверху покройте заливкой из сметаны и сыра.
- Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут.
Готово!
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