Ці конвертики можна приготувати заздалегідь і розігріти в потрібний момент – смачно як в гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом запеченої риби в лаваші ділиться 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Запечена риба в лаваші
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– будь-яка риба, наприклад, минтай;
– тонкий лаваш;
– 1 помідор;
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 350 грамів сметани;
– 1 чайна ложка звичайної гірчиці;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– пучок петрушки (або іншої зелені на смак);
– дрібка солі;
– 70 – 80 грамів сиру.
Приготування:
- Рибу можете брати будь-яку на ваш смак: минтай, хек, судак тощо. Очистьте її від кісток і поріжте на шматочки.
- Зробіть соус з яєць, 250 грамів сметани, пучка петрушки, гірчиці двох видів, солі та дрібно порізаної цибулі.
- На шматочок лаваша викладіть дві скибочки помідора. Рибу занурте в соус і покладіть на помідори. Зверху додайте ще чайну ложечку соусу.
- Загорніть конвертиком. Виконайте цю процедуру з усією рибою.
- З натертого твердого сиру і 100 грамів сметани зробіть смачну заливку. Перекладіть всі конвертики з рибою в деко. Зверху покрийте заливкою зі сметани та сиру.
- Відправте в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин.
Готово!
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