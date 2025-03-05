Ці конвертики можна приготувати заздалегідь і розігріти в потрібний момент – смачно як в гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом запеченої риби в лаваші ділиться 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Запечена риба в лаваші

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– будь-яка риба, наприклад, минтай;

– тонкий лаваш;

– 1 помідор;

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 350 грамів сметани;

– 1 чайна ложка звичайної гірчиці;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– пучок петрушки (або іншої зелені на смак);

– дрібка солі;

– 70 – 80 грамів сиру.

Приготування:

Рибу можете брати будь-яку на ваш смак: минтай, хек, судак тощо. Очистьте її від кісток і поріжте на шматочки.

Зробіть соус з яєць, 250 грамів сметани, пучка петрушки, гірчиці двох видів, солі та дрібно порізаної цибулі.

На шматочок лаваша викладіть дві скибочки помідора. Рибу занурте в соус і покладіть на помідори. Зверху додайте ще чайну ложечку соусу.

Загорніть конвертиком. Виконайте цю процедуру з усією рибою.

З натертого твердого сиру і 100 грамів сметани зробіть смачну заливку. Перекладіть всі конвертики з рибою в деко. Зверху покрийте заливкою зі сметани та сиру.

Відправте в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин.

Готово!

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