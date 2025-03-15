Смачно, просто та елегантно – все це про рулет з печінкових млинців. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @kuhar.ua.

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Печінковий рулет

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти для млинців:

– 400 грамів печінки;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 4 столові ложки борошна;

– 400 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки олії + для смаження.



Для начинки:

– 3 цибулі;

– 2 моркви;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки чорного перцю;

– 2 плавлені сирки;

– 3 – 4 зубки часнику;

– 100 грамів майонезу.

Як приготувати рулет із печінкових млинців: дивіться відео

Приготування:

Підготовлену печінку подрібніть у блендері. Яйця збийте вінчиком та поєднайте з печінкою. Додайте сіль, перець – перемішайте.

Додайте борошно і також ретельно перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Вилийте молоко і олію – перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин.

Добре розігрійте пательню, один раз змастіть олією і посмажте млинці.

Для начинки цибулю смажте до золотистості 6 – 7 хвилин, додайте моркву, сіль, перець і смажте разом ще 7 хвилин.

В блендер складіть: засмаження, плавлені сирки, часник і майонез. Все подрібніть до однорідної маси.

На харчову плівку в три шари викладіть млинець і змастіть начинкою тоненьким шаром.

Далі в нахлест викладіть млинець за млинцем і кожен змастіть начинкою.

З двох сторін загорніть краї та щільно закрутіть у рулет. Поставте в холод на 3 – 5 годин.

Смачного!

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