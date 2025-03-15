Смачно, просто та елегантно – все це про рулет з печінкових млинців. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @kuhar.ua.
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Печінковий рулет
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти для млинців:
– 400 грамів печінки;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 4 столові ложки борошна;
– 400 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки олії + для смаження.
Для начинки:
– 3 цибулі;
– 2 моркви;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки чорного перцю;
– 2 плавлені сирки;
– 3 – 4 зубки часнику;
– 100 грамів майонезу.
Як приготувати рулет із печінкових млинців: дивіться відео
Приготування:
- Підготовлену печінку подрібніть у блендері. Яйця збийте вінчиком та поєднайте з печінкою. Додайте сіль, перець – перемішайте.
- Додайте борошно і також ретельно перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Вилийте молоко і олію – перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин.
- Добре розігрійте пательню, один раз змастіть олією і посмажте млинці.
- Для начинки цибулю смажте до золотистості 6 – 7 хвилин, додайте моркву, сіль, перець і смажте разом ще 7 хвилин.
- В блендер складіть: засмаження, плавлені сирки, часник і майонез. Все подрібніть до однорідної маси.
- На харчову плівку в три шари викладіть млинець і змастіть начинкою тоненьким шаром.
- Далі в нахлест викладіть млинець за млинцем і кожен змастіть начинкою.
- З двох сторін загорніть краї та щільно закрутіть у рулет. Поставте в холод на 3 – 5 годин.
Смачного!
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