При цьому не варто переживати за різкий запах, як від свіжого часнику, адже цей ви запечете. Рецептом ароматної намазки з печеного часнику ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.
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Намазка з печеного часнику
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 – 3 голівки часнику;
– 60 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль, улюблені спеції – на смак.
Приготування:
- Візьміть голівки часнику, верхівку зріжте.
- Викладіть на пергамент та полийте олією (20 мілілітрів на 1 голівку). Посоліть на смак і додайте улюблені спеції.
- Поставте запікати у духовку при температурі 180 градусів протягом 45 хвилин.
- Запечений часник видавіть зі шкарлупи. Після цього виделкою роздавіть до однорідної маси. Додайте м'яке вершкове масло: на 1 часничину візьміть до 50 грамів.
- Намазка з печеного часнику готова, подавайте з грінками.
Смачного!
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