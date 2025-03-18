При цьому не варто переживати за різкий запах, як від свіжого часнику, адже цей ви запечете. Рецептом ароматної намазки з печеного часнику ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Намазка з печеного часнику

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 2 – 3 голівки часнику;
– 60 мілілітрів олії;
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль, улюблені спеції – на смак.

Приготування:

  1. Візьміть голівки часнику, верхівку зріжте.
  2. Викладіть на пергамент та полийте олією (20 мілілітрів на 1 голівку). Посоліть на смак і додайте улюблені спеції.
  3. Поставте запікати у духовку при температурі 180 градусів протягом 45 хвилин.
  4. Запечений часник видавіть зі шкарлупи. Після цього виделкою роздавіть до однорідної маси. Додайте м'яке вершкове масло: на 1 часничину візьміть до 50 грамів.
  5. Намазка з печеного часнику готова, подавайте з грінками.

Смачного!

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