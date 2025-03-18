При цьому не варто переживати за різкий запах, як від свіжого часнику, адже цей ви запечете. Рецептом ароматної намазки з печеного часнику ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Намазка з печеного часнику

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 – 3 голівки часнику;

– 60 мілілітрів олії;

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль, улюблені спеції – на смак.

Приготування:

Візьміть голівки часнику, верхівку зріжте.

Викладіть на пергамент та полийте олією (20 мілілітрів на 1 голівку). Посоліть на смак і додайте улюблені спеції.

Поставте запікати у духовку при температурі 180 градусів протягом 45 хвилин.

Запечений часник видавіть зі шкарлупи. Після цього виделкою роздавіть до однорідної маси. Додайте м'яке вершкове масло: на 1 часничину візьміть до 50 грамів.

Намазка з печеного часнику готова, подавайте з грінками.

Смачного!

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