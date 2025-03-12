Паштет можна зробити з печериць, звичайних лісових грибів, а також із сушених – вийде однаково смачно. Рецептом грибного паштету ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alex_recipes.
Читайте також Ідеально підійде для тих, хто не їсть м'яса: пісне "Олів'є" з грибами
Грибний паштет
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів грибів;
– 100 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 70 грамів вершкового сиру;
– сіль, перець – до смаку;
– 30 грамів масла.
Як приготувати грибний паштет: дивіться відео
Приготування:
- Без олії підсмажте нарізані гриби, на середньому вогні до випаровування води – приблизно 10 хвилин. Посоліть та поперчіть грибочки.
- Додайте шматочок масла і розтопіть його. Вкиньте цибулю, і смажте, перемішуючи 5 хвилин.
- Після вкиньте натерту моркву, і смажте до м'якості ще 7 – 8 хвилин.
- Тепер закиньте в чашу всі овочі, додайте туди вершковий сир, або масло, і перебийте блендером в однорідну масу.
- Охолодіть і подавайте з підсмаженим чи тостовим хлібом.
Смачного!
Теж приготуйте: домашній твердий сир.