Паштет можно сделать из шампиньонов, обычных лесных грибов, а также из сушеных – получится одинаково вкусно. Рецептом грибного паштета делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @mil_alex_recipes.
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Грибной паштет с грибами
- Время: 35 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов грибов;
– 100 граммов лука;
– 100 граммов моркови;
– 70 граммов сливочного сыра;
– соль, перец – по вкусу;
– 30 граммов масла.
Как приготовить грибной паштет: смотрите видео
Приготовление:
- Без масла поджарьте нарезанные грибы, на среднем огне до испарения воды – примерно 10 минут. Посолите и поперчите грибочки.
- Добавьте кусочек масла и растопите его. Бросьте лук, и жарьте, перемешивая 5 минут.
- После бросьте натертую морковь, и жарьте до мягкости еще 7 – 8 минут.
- Теперь забросьте в чашу все овощи, добавьте туда сливочный сыр, или масло, и перебейте блендером в однородную массу.
- Охладите и подавайте с поджаренным или тостовым хлебом.
Приятного аппетита!
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