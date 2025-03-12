Это блюдо подойдет людям, которые держат пост, а также тем, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, поскольку в нем отсутствует мясо, яйца и молочные продукты. Рецептом постного салата "Оливье" с грибами делится 24 Канал со ссылкой на Cooking.
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Постное "Оливье" с грибами
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 450 граммов шампиньонов;
– 400 граммов зеленого горошка;
– 3 моркови;
– 3 картофеля;
– 250 граммов майонеза;
– 300 граммов соленых огурцов;
– 50 граммов зеленого лука;
– соль, перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление:
- Предварительно отварите картофель и морковь, слейте воду и хорошо охладите овощи. Очистите их.
- Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости. Отставьте остыть.
- Нарежьте кубиками картофель, морковь, огурцы и сложите все в одну миску. Тогда измельчите зеленый лук.
- Добавьте к овощам грибы, лук и майонез, перемешайте и попробуйте. Посолите и поперчите по вкусу.
Салат "Оливье" постный готов!
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