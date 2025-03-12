Ця страва підійде людям, які тримають піст, а також тим, хто дотримується вегетаріанської або веганської дієти, оскільки в ній відсутнє м'ясо, яйця та молочні продукти. Рецептом пісного салату "Олів'є" з грибами ділиться 24 Канал з посиланням на Cooking.

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Пісне "Олів'є" з грибами

Час: 1 година

1 година Порції: 6

Інгредієнти:

– 450 грамів шампіньйонів;

– 400 грамів зеленого горошку;

– 3 моркви;

– 3 картоплі;

– 250 грамів майонезу;

– 300 грамів солоних огірків;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– сіль, перець чорний мелений – на смак.

Приготування:

Попередньо відваріть картоплю і моркву, злийте воду і добре охолодіть овочі. Очистьте їх.

Гриби наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до випаровування рідини. Відставте охолонути.

Наріжте кубиками картоплю, моркву, огірки й складіть все в одну миску. Тоді подрібніть зелену цибулю.

Додайте до овочів гриби, цибулю і майонез, перемішайте і спробуйте. Посоліть і поперчіть до смаку.

Салат "Олів'є" пісний готовий!

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