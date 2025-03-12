Ця страва підійде людям, які тримають піст, а також тим, хто дотримується вегетаріанської або веганської дієти, оскільки в ній відсутнє м'ясо, яйця та молочні продукти. Рецептом пісного салату "Олів'є" з грибами ділиться 24 Канал з посиланням на Cooking.

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    Пісне "Олів'є" з грибами

    • Час: 1 година
    • Порції: 6

    Інгредієнти:
    – 450 грамів шампіньйонів;
    – 400 грамів зеленого горошку;
    – 3 моркви;
    – 3 картоплі;
    – 250 грамів майонезу;
    – 300 грамів солоних огірків;
    – 50 грамів зеленої цибулі;
    – сіль, перець чорний мелений – на смак.

    Приготування:

    1. Попередньо відваріть картоплю і моркву, злийте воду і добре охолодіть овочі. Очистьте їх.
    2. Гриби наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді до випаровування рідини. Відставте охолонути.
    3. Наріжте кубиками картоплю, моркву, огірки й складіть все в одну миску. Тоді подрібніть зелену цибулю.
    4. Додайте до овочів гриби, цибулю і майонез, перемішайте і спробуйте. Посоліть і поперчіть до смаку.

    Салат "Олів'є" пісний готовий!

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