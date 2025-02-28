Усього 5 хвилин, і у вас на столі яскравий та корисний салат з фіолетової капусти. Рецептом цієї страви ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @diana_kulikovska.
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Салат з фіолетової капусти
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів фіолетової капусти;
– 2 моркви;
– 1 яблуко;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– 50 грамів горіхів та насіння гарбуза;
– лимонний сік;
– сіль – на смак.
Як приготувати салат: дивіться відео
Приготування:
- Капусту дрібно нашаткуйте, а моркву наріжте соломкою.
- Яблука без серцевини наріжте тонкими пластинками або кубиками.
- Додайте лимонний сік, оливкову олію, сіль та перемішайте всі інгредієнти.
- Зверху посипте горіхами або насінням гарбуза.
Смачного!
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