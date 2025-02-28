Усього 5 хвилин, і у вас на столі яскравий та корисний салат з фіолетової капусти. Рецептом цієї страви ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @diana_kulikovska.

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Салат з фіолетової капусти

Час: 5 – 10 хвилин

5 – 10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів фіолетової капусти;

– 2 моркви;

– 1 яблуко;

– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;

– 50 грамів горіхів та насіння гарбуза;

– лимонний сік;

– сіль – на смак.

Як приготувати салат: дивіться відео

Приготування:

Капусту дрібно нашаткуйте, а моркву наріжте соломкою.

Яблука без серцевини наріжте тонкими пластинками або кубиками.

Додайте лимонний сік, оливкову олію, сіль та перемішайте всі інгредієнти.

Зверху посипте горіхами або насінням гарбуза.

Смачного!

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