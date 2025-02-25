Пропонуємо поєднати буряк з руколою, апельсином та фетою. Рецептом смачного та корисного салату ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @fedorova.valentyna.
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Салат з буряком, фетою та руколою
- Час: 5 хвилин (без варіння буряка)
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 буряк відварений або запечений;
– 1/2 апельсину;
– рукола;
– 40 грамів фети;
– 1 столова ложка горіхів;
– 1 чайна ложка насіння кунжуту/льону/гарбуза;
– сік лимона;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець – до смаку.
Дивіться відеорецепт салату:
Приготування:
- Відварений буряк та апельсин наріжте кубиками.
- Додайте руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.
- Присипте насінням і додайте лимонний сік та оливкову олію.
- Перемішайте та подавайте до столу.
Смачного!
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