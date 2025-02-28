Всего 5 минут, и у вас на столе яркий и полезный салат из фиолетовой капусты. Рецептом этого блюда делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @diana_kulikovska.
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Салат из фиолетовой капусты
- Время: 5 – 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов фиолетовой капусты;
– 2 моркови;
– 1 яблоко;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– 50 граммов орехов и семян тыквы;
– лимонный сок;
– соль – по вкусу.
Как приготовить салат: смотрите видео
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте, а морковь нарежьте соломкой.
- Яблоки без сердцевины нарежьте тонкими пластинками или кубиками.
- Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перемешайте все ингредиенты.
- Сверху посыпьте орехами или семечками тыквы.
Приятного аппетита!
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