Например, почему бы не приготовить весеннюю намазку на хлеб с редисом и сыром? Такую закуску можно сделать всего за 10 минут, и идеально совместить со свежими гренками, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.Новости.

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Намазка с редисом и сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 150 граммов редиса;

– 1 зубчик чеснока;

– несколько веточек укропа;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца и охладите их.

Промойте под проточной водой редис с укропом и обсушите.

Натрите редиску на мелкой терке и отправьте ее в дуршлаг, чтобы стек сок и заправка не получилась жидкой.

На этой же мелкой терке натрите яйца и сыр. Укроп мелко покрошите. Зубчик чеснока пропустите через пресс.

Переложите все ингредиенты в одну миску, добавьте майонез и специи. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник для охлаждения.

Готово!

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