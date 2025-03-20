Например, почему бы не приготовить весеннюю намазку на хлеб с редисом и сыром? Такую закуску можно сделать всего за 10 минут, и идеально совместить со свежими гренками, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.Новости.
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Намазка с редисом и сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 150 граммов редиса;
– 1 зубчик чеснока;
– несколько веточек укропа;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца и охладите их.
- Промойте под проточной водой редис с укропом и обсушите.
- Натрите редиску на мелкой терке и отправьте ее в дуршлаг, чтобы стек сок и заправка не получилась жидкой.
- На этой же мелкой терке натрите яйца и сыр. Укроп мелко покрошите. Зубчик чеснока пропустите через пресс.
- Переложите все ингредиенты в одну миску, добавьте майонез и специи. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник для охлаждения.
Готово!
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