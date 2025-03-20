Наприклад, чому б не приготувати весняну намазку на хліб з редискою та сиром? Таку закуску можна зробити всього за 10 хвилин, й ідеально поєднати зі свіжими грінками, пише 24 Канал з посиланням на UA.Новини.
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Намазка з редискою та сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 150 грамів редиски;
– 1 зубчик часнику;
– кілька гілочок кропу;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та чорний мелений перець – на смак.
Приготування:
- Відваріть яйця й охолодіть їх.
- Промийте під проточною водою редиску з кропом та обсушіть.
- Натріть редиску на дрібній тертці і відправте її в друшляк, щоб стік сік і заправка не вийшла рідкою.
- На цій же дрібній тертці натріть яйця та сир. Кріп дрібно покришіть. Зубчик часнику пропустіть через прес.
- Перекладіть всі інгредієнти в одну миску, додайте майонез та спеції. Добре перемішайте та відправте в холодильник для охолодження.
Готово!
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