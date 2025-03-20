Наприклад, чому б не приготувати весняну намазку на хліб з редискою та сиром? Таку закуску можна зробити всього за 10 хвилин, й ідеально поєднати зі свіжими грінками, пише 24 Канал з посиланням на UA.Новини.

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Намазка з редискою та сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 150 грамів редиски;

– 1 зубчик часнику;

– кілька гілочок кропу;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та чорний мелений перець – на смак.

Приготування:

Відваріть яйця й охолодіть їх.

Промийте під проточною водою редиску з кропом та обсушіть.

Натріть редиску на дрібній тертці і відправте її в друшляк, щоб стік сік і заправка не вийшла рідкою.

На цій же дрібній тертці натріть яйця та сир. Кріп дрібно покришіть. Зубчик часнику пропустіть через прес.

Перекладіть всі інгредієнти в одну миску, додайте майонез та спеції. Добре перемішайте та відправте в холодильник для охолодження.

Готово!

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