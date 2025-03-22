Його легко можна приготувати вдома зі звичайної сметани. Така саморобна версія не лише не поступається на смак магазинним аналогам, але й забезпечує значну економію коштів, оскільки коштує вдесятеро дешевше. Рецептом крем-сиру "Філадельфія" ділиться 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.

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Як приготувати сир "Філадельфія" вдома

  • Час: 12 годин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів сметани +25%;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. До сметани додайте сіль та лимонний сік і ретельно перемішайте.
  2. На сито викладіть щільний шар марлі й перекладіть на неї сметану.
  3. Загорніть краї марлі, прикриваючи сметану. Тепер поставте конструкцію на ніч в холодильник.
  4. За цей час вся сироватка зі сметани відійде і на виході отримаєте щільний, густий і смачний крем-сир.

Смачного!

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