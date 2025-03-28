Ця намазка набуває популярності в кулінарному світі – її хвалять за легку, ніжну консистенцію та насичений смак. Ідеальна для сніданків і перекусів у будь-який час дня, а поєднується найкраще зі свіжими багетами, тостами та цільнозерновим хлібом.