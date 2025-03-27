Салат поєднує в собі прекрасні інгредієнти, такі як авокадо, фенхель, редиска і копчений лосось, а довершує їх свіжий аромат лимона та трав. Рецептом найкращого салату на Пасху ділиться 24 Канал з посиланням на Honest Catch.

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Салат "Великодній вінок з копченим лососем"

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів копченого лосося;

– 4 невеликі огірки;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиски;

– 3 авокадо;

– трохи оливкової олії;

– 100 г крем-сиру;

– сік і цедра одного лимона;

– мікрогрін для прикраси.

Приготування:

Очистьте огірки від шкірки, поріжте на довгі смужки й скрутіть їх у невеликі рулетики.

Дрібно наріжте фенхель і замаринуйте з невеликою кількістю лимонного соку, солі та оливкової олії. Наріжте редиску тонкими скибочками.

Авокадо очистьте від шкірки, видаліть кісточку і розімніть м'якуш виделкою в кремове пюре.

Додайте крем-сир, приправте лимонним соком і невеликою кількістю цедри, а також сіллю та перцем.

Рівномірно розподіліть крем з авокадо у вінок на великій тарілці. Зверху по черзі викладіть фенхель, копчений лосось, скибочки редиски та рулетики з огірків і прикрасьте мікрогріном.

Смачного!

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