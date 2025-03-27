Салат поєднує в собі прекрасні інгредієнти, такі як авокадо, фенхель, редиска і копчений лосось, а довершує їх свіжий аромат лимона та трав. Рецептом найкращого салату на Пасху ділиться 24 Канал з посиланням на Honest Catch.
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Салат "Великодній вінок з копченим лососем"
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів копченого лосося;
– 4 невеликі огірки;
– 1 фенхель;
– 1 пучок редиски;
– 3 авокадо;
– трохи оливкової олії;
– 100 г крем-сиру;
– сік і цедра одного лимона;
– мікрогрін для прикраси.
Приготування:
- Очистьте огірки від шкірки, поріжте на довгі смужки й скрутіть їх у невеликі рулетики.
- Дрібно наріжте фенхель і замаринуйте з невеликою кількістю лимонного соку, солі та оливкової олії. Наріжте редиску тонкими скибочками.
- Авокадо очистьте від шкірки, видаліть кісточку і розімніть м'якуш виделкою в кремове пюре.
- Додайте крем-сир, приправте лимонним соком і невеликою кількістю цедри, а також сіллю та перцем.
- Рівномірно розподіліть крем з авокадо у вінок на великій тарілці. Зверху по черзі викладіть фенхель, копчений лосось, скибочки редиски та рулетики з огірків і прикрасьте мікрогріном.
Смачного!
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