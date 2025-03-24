Салат з помідорів і плавленого сирку готується дуже швидко, а результат вражає. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Салат з помідорів і плавленого сирку

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 1 плавлений сирок;

– 1 зубчик часнику;

– майонез – на смак;

– сухарики.

Приготування:

Плавлений сирок та помідори наріжте кубиком.

Часник пропустіть через пресс. Додайте його до сирку та помідорів.

Покладіть сухарики та заправте майонезом. Все ретельно перемішайте і салат готовий.

Смачного!

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