Салат з помідорів і плавленого сирку готується дуже швидко, а результат вражає. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Салат з помідорів і плавленого сирку

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– майонез – на смак;
– сухарики.

Приготування:

  1. Плавлений сирок та помідори наріжте кубиком.
  2. Часник пропустіть через пресс. Додайте його до сирку та помідорів.
  3. Покладіть сухарики та заправте майонезом. Все ретельно перемішайте і салат готовий.

Смачного!

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