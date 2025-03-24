Салат из помидоров и плавленого сырка готовится очень быстро, а результат впечатляет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Салат из помидоров и плавленого сырка
- Время: 5 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– майонез – по вкусу;
– сухарики.
Приготовление:
- Плавленый сырок и помидоры нарежьте кубиком.
- Чеснок пропустите через пресс. Добавьте его к сырку и помидорам.
- Положите сухарики и заправьте майонезом. Все тщательно перемешайте и салат готов.
Приятного аппетита!
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