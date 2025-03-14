Да и приготовление занимает не так много времени – всего 20 минут, а результат всегда неповторимый. Простым рецептом салата из крабовых палочек делится 24 Канал со ссылкой на Рецепты.ua.

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Салат из крабовых палочек – простой рецепт

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 100 граммов твердого сыра;

– 3 яйца;

– майонез – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца до готовности, остудите и очистите.

Нарежьте крабовые палочки на кусочки.

Натрите на терке твердый сыр и отваренные яйца.

Смешайте крабовые палочки, кукурузу, натертый сыр и яйца в глубокой миске.

Заправьте салат майонезом, солью и перцем и хорошо перемешайте.

Украсьте зеленью перед подачей.

Готово!

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