Да и приготовление занимает не так много времени – всего 20 минут, а результат всегда неповторимый. Простым рецептом салата из крабовых палочек делится 24 Канал со ссылкой на Рецепты.ua.
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Салат из крабовых палочек – простой рецепт
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– майонез – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца до готовности, остудите и очистите.
- Нарежьте крабовые палочки на кусочки.
- Натрите на терке твердый сыр и отваренные яйца.
- Смешайте крабовые палочки, кукурузу, натертый сыр и яйца в глубокой миске.
- Заправьте салат майонезом, солью и перцем и хорошо перемешайте.
- Украсьте зеленью перед подачей.
Готово!
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