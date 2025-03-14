Та й приготування займає не так багато часу – всього 20 хвилин, а результат завжди неповторний. Простим рецептом салату з крабових паличок ділиться 24 Канал з посиланням на Рецепти.ua.

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Салат з крабових паличок – простий рецепт

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 яйця;

– майонез – на смак;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Відваріть яйця до готовності, остудіть і очистьте.

Наріжте крабові палички на шматочки.

Натріть на тертці твердий сир та відварені яйця.

Змішайте крабові палички, кукурудзу, натертий сир та яйця у глибокій мисці.

Заправте салат майонезом, сіллю та перцем і добре перемішайте.

Прикрасьте зеленню перед подачею.

Готово!

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