Та й приготування займає не так багато часу – всього 20 хвилин, а результат завжди неповторний. Простим рецептом салату з крабових паличок ділиться 24 Канал з посиланням на Рецепти.ua.

Читайте також Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб

Салат з крабових паличок – простий рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
200 грамів крабових паличок;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– майонез – на смак;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Відваріть яйця до готовності, остудіть і очистьте.
  2. Наріжте крабові палички на шматочки.
  3. Натріть на тертці твердий сир та відварені яйця.
  4. Змішайте крабові палички, кукурудзу, натертий сир та яйця у глибокій мисці.
  5. Заправте салат майонезом, сіллю та перцем і добре перемішайте.
  6. Прикрасьте зеленню перед подачею.

Готово!

Теж смачно: пісне "Олів'є" з грибами.