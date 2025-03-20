24 Канал со ссылкой на OBOZ.ua предлагает рецепт вкусного постного салата с фасолью. Попробовав один раз, будете готовить каждый день.

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Постный салат с фасолью

Время: 40 минут (без замачивания фасоли на ночь)

40 минут (без замачивания фасоли на ночь) Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 300 граммов фасоли;

– 1 морковь;

– 1/2 лука;

– сок половины лимона;

– пучок укропа;

– соль – по вкусу;

– 50 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Замочите фасоль в воде, добавьте щепотку соли и оставьте на ночь. После этого фасоль процедите из жидкости, промойте и варите до готовности. В конце посолите.

Очистите одну морковку, натрите ее на терке для моркови по-корейски. В глубокой миске соедините фасоль и морковь.

Очистите половинку лука, нарежьте его тоненькими полукольцами.

Помойте и обсушите укроп, и нарежьте максимально мелко.

Измельченный лук и укроп высыпьте в глубокую емкость с фасолью и морковью.

Заправьте салат. Посолите, полейте лимонным соком и растительным маслом.

Приятного аппетита!

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