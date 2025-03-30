Саме таким буде цей паштет з моркви. Продукти елементарні, які є на кожній кухні. Рецептом паштету з моркви і яєць ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Паштет з моркви і яєць
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
– 1 морква;
– 2 яйця;
– 2 цибулі;
– сіль, перець – на смак;
– олія для обсмажування.
Приготування:
- Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте кубиком. Розігрійте сковороду, налийте трохи олії та обсмажте овочі.
- Посоліть їх. За бажанням додайте спеції – чорний мелений перець, карі чи хмелі-сунелі.
- Яйця відваріть, охолодіть та додайте до овочів.
- Перебийте інгредієнти в блендері до консистенції паштету. Готово, можна куштувати.
Смачного!
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