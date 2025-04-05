Конечно, приобрести его можно в магазинные, но, если вы попробуете приготовить хумус по этому рецепту, то магазинного точно уже не захотите. Как вкусно приготовить хумус рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Хумус – рецепт

Время: 2 часа 30 минут (без замачивания нута)

2 часа 30 минут (без замачивания нута) Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов нута;

– 1,5 чайной ложки соды;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка соли;

– сок 1 лимона;

– 1 – 2 чайные ложки зиры;

– 3 – 4 зубка чеснока;

– 1,5 чайной ложки копченой паприки;

– 3 столовые ложки тахини (кунжутная паста).

Приготовление:

К хумусу добавьте 1 чайную ложку соды, залейте водой и поставьте в холодильник на всю ночь.

За ночь хумус впитает в себя воду, после чего промойте его 2 раза и снова добавьте 0,5 чайной ложки соды. Залейте холодной водой и поставьте варить на среднем огне до готовности – примерно 1,5 – 2 часа.

Если зернышко легко разминается пальцами – нут готов. Остаток воды слейте в тарелку, она еще будет нужна.

Перебейте блендером готовый нут, добавьте оливковое масло, соль, зиру, чеснок, сок лимона и копченую паприку. Перебейте все с помощью блендера.

Если хумус очень густой – добавьте воды, в которой он варился. Отрегулируйте консистенцию, охладите и пробуйте.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: домашний майонез.