Звісно, придбати його можна в магазинні, але, якщо ви спробуєте приготувати хумус за цим рецептом, то магазинного точно вже не захочете. Як смачно приготувати хумус розповідає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Хумус – рецепт

Час: 2 години 30 хвилин (без замочування нуту)

2 години 30 хвилин (без замочування нуту) Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів нуту;

– 1,5 чайної ложки соди;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка солі;

– сік 1 лимона;

– 1 – 2 чайні ложки зіри;

– 3 – 4 зубки часнику;

– 1,5 чайної ложки копченої паприки;

– 3 столові ложки тахіні (кунжутна паста).

Приготування:

До хумусу додайте 1 чайну ложку соди, залийте водою й поставте у холодильник на всю ніч.

За ніч хумус вбере в себе воду, після чого промийте його 2 рази й знову додайте 0,5 чайної ложки соди. Залийте холодною водою й поставте варити на середньому вогні до готовності – приблизно 1,5 – 2 години.

Якщо зернятко легко розминається пальцями – нут готовий. Залишок води злийте в тарілку, вона ще буде потрібна.

Перебийте блендером готовий нут, додайте оливкову олію, сіль, зіру, часник, сік лимона та копчену паприку. Перебийте все за допомогою блендера.

Якщо хумус дуже густий – додайте води, в якій він варився. Відрегулюйте консистенцію, охолодіть і куштуйте.

Смачного!

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