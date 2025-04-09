24 Канал пропонує рецепт негострого хрону, який має м'якший смак, ніж класичний гострий. Його можна їсти без сліз і навіть мастити на хліб.
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Негострий хрін на Великдень
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів хрону;
– 2 буряки;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка оцту 9%;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- Корінь хрону добре вимийте і зніміть шкірку овочечисткою.
- Нею ж наріжте хрін на тонкі слайси та відправте у блендер. Додайте холодну кип'ячену воду і перебийте усе до однорідності. Має вийти консистенцію каші або густого пюре.
- Відварений буряк натріть на дрібній тертці. Перемішайте у мисці з хроном, додайте сіль, цукор, оцет і перемішайте до однорідності.
- Перекладіть у герметичну тару і сховайте в холодильник. Можна куштувати.
Смачного!
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