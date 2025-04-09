24 Канал пропонує рецепт негострого хрону, який має м'якший смак, ніж класичний гострий. Його можна їсти без сліз і навіть мастити на хліб.

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Негострий хрін на Великдень

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів хрону;

– 2 буряки;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка оцту 9%;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Корінь хрону добре вимийте і зніміть шкірку овочечисткою.

Нею ж наріжте хрін на тонкі слайси та відправте у блендер. Додайте холодну кип'ячену воду і перебийте усе до однорідності. Має вийти консистенцію каші або густого пюре.

Відварений буряк натріть на дрібній тертці. Перемішайте у мисці з хроном, додайте сіль, цукор, оцет і перемішайте до однорідності.

Перекладіть у герметичну тару і сховайте в холодильник. Можна куштувати.

Смачного!

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