К тому же для такого блюда необходимы лишь простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом салата из свёклы и феты делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.

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Салат из свёклы и феты

  • Время: 10 минут (без варки свеклы)
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 свёкла;
– 1 упаковка рукколы;
– 60 граммов феты;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– орешки или семечки для посыпки.

Приготовление:

  1. Свёклу отварите или запеките. Нарежьте ее кубиком.
  2. Аналогично измельчите и фету. Смешайте все вместе с рукколой.
  3. Сделайте заправку для салата из масла, лимонного сока, горчицы и меда. Тщательно перемешайте и полейте сверху.
  4. По желанию посыпьте подсолнечными или тыквенными семечками и орешками.

Приятного аппетита!

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