К тому же для такого блюда необходимы лишь простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом салата из свёклы и феты делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.

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Салат из свёклы и феты

Время: 10 минут (без варки свеклы)

10 минут (без варки свеклы) Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 свёкла;

– 1 упаковка рукколы;

– 60 граммов феты;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– орешки или семечки для посыпки.

Приготовление:

Свёклу отварите или запеките. Нарежьте ее кубиком.

Аналогично измельчите и фету. Смешайте все вместе с рукколой.

Сделайте заправку для салата из масла, лимонного сока, горчицы и меда. Тщательно перемешайте и полейте сверху.

По желанию посыпьте подсолнечными или тыквенными семечками и орешками.

Приятного аппетита!

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