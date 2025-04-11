До того ж для такої страви необхідні лише прості інгредієнти, які є в кожному холодильнику. Рецептом салату з буряка та фети ділиться 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.
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Салат з буряка та фети
- Час: 10 хвилин (без варіння буряка)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– 1 упаковка руколи;
– 60 грамів фети;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– горішки або насіння для посипання.
Приготування:
- Буряк відваріть або запечіть. Наріжте його кубиком.
- Аналогічно подрібніть і фету. Змішайте все разом з руколою.
- Зробіть заправку для салату з олії, лимонного соку, гірчиці та меду. Ретельно перемішайте та полийте зверху.
- За бажанням посипте соняшниковим або гарбузовим насінням і горішками.
Смачного!
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