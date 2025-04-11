До того ж для такої страви необхідні лише прості інгредієнти, які є в кожному холодильнику. Рецептом салату з буряка та фети ділиться 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.

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Салат з буряка та фети

Час: 10 хвилин (без варіння буряка)

10 хвилин (без варіння буряка) Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 1 упаковка руколи;

– 60 грамів фети;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– горішки або насіння для посипання.

Приготування:

Буряк відваріть або запечіть. Наріжте його кубиком.

Аналогічно подрібніть і фету. Змішайте все разом з руколою.

Зробіть заправку для салату з олії, лимонного соку, гірчиці та меду. Ретельно перемішайте та полийте зверху.

За бажанням посипте соняшниковим або гарбузовим насінням і горішками.

Смачного!

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