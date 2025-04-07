24 Канал з посиланням на TikTok @ivanna_onysko ділиться рецептом одного з великодніх салатів. Основні інгредієнти – кисломолочний сир, шинка, овочі та яйця.

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Салат з сиру, шинки та яєць

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів копченої шинки;
– 1 огірок;
– 2 яйця;
– 1 помідор;
– 1 – 2 зубки часнику;
– пучок кропу;
– сіль – на смак;
– 2 – 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

  1. До кисломолочного сиру додайте пресований часник, нарізаний кріп, сіль. Заправте все сметаною або майонезом.
  2. У велику тарілку викладіть сирну масу та рівномірно розподіліть. На нього викладіть порізану шинку або іншу ковбасу. Зробіть сіточку з майонезу.
  3. Наступний шар – нарізані огірки, які теж треба вкрити майонезною сіточкою. Тоді яйця – майонез, помідор – майонез.
  4. Прикрашайте за бажанням, наприклад, залишками варених яєць та кропу.

Смачного!

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