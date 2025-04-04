Обов'язковою стравою будь-якого святкового застілля є салати. Тому на великодньому столі їх має бути декілька. 24 Канал пропонує 3 великодні салати, які цього року будуть у тренді.
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Салат "Ананас" з куркою і грибами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 куряча грудинка (філе);
– 2 картоплі;
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 огірки мариновані;
– 200 грамів маринованих печериць;
– майонез – на смак;
– листя ананаса.
Приготування:
- Курячу грудинку, картоплю та яйця заздалегідь відваріть. Все остудіть та очистьте.
- Візьміть для салату досить велике плоске блюдо. На одній його частині буде салат, на другій – хвіст ананаса.
- Першим шаром викладіть натерту на великій тертці картоплю. Змастіть на смак майонезом. Другим шаром нарізані огірки та майонезна сіточка. Третій шар – шматочки курки й майонез. Четвертий – яйця, натерті на великій тертці.
- Обмажте тонким шаром майонезу всю "гірку" і посипте натертим на дрібній тертці сиром. Шар сиру теж покрийте тонким шаром майонезу.
- Листя ананаса помийте, обсушіть і вставте у салат. Потім від листя почніть викладати нарізані тонкими пластинами гриби. Салат готовий.
Смачного!
Салат із пекінської капусти й авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів пекінської капусти;
– 1 огірок;
– 5 помідорів чері;
– 1/2 болгарського перцю;
– 1/2 авокадо;
– 50 грамів руколи;
– 1/2 цибулі;
– сіль – на смак.
Для заправки:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Овочі попередньо помийте й обсушіть. Пекінську капусту наріжте довгими смужками, а огірок кільцями.
- Перець розріжте й видаліть насіння, наріжте його невеликими шматочками. Авокадо розріжте, очистьте від шкірки і теж наріжте невеликими шматочками.
- Помідори наріжте на четвертинки, а цибулю – півкільцями.
- Складіть всі компоненти в миску, додайте жменю чистої й сухої руколи. Посоліть салат на смак.
- Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте заправку в салат, перемішайте.
Смачного!
Салат з грейпфрутом і хамоном
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 грейпфрут;
– 60 грамів шпинату;
– хамон – до свого смаку;
– 80 грамів сиру брі.
Для заправки:
– 1 столова ложка оцту винного;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– діжонська гірчиця – на смак;
– сіль, перець чорний, спеції – на смак.
Приготування:
- Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.
- В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.
- Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.
Готово!
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