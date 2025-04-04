Обов'язковою стравою будь-якого святкового застілля є салати. Тому на великодньому столі їх має бути декілька. 24 Канал пропонує 3 великодні салати, які цього року будуть у тренді.

Читайте також В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі

Салат "Ананас" з куркою і грибами

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 куряча грудинка (філе);
– 2 картоплі;
– 2 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 огірки мариновані;
– 200 грамів маринованих печериць;
– майонез – на смак;
– листя ананаса.

Приготування:

  1. Курячу грудинку, картоплю та яйця заздалегідь відваріть. Все остудіть та очистьте.
  2. Візьміть для салату досить велике плоске блюдо. На одній його частині буде салат, на другій – хвіст ананаса.
  3. Першим шаром викладіть натерту на великій тертці картоплю. Змастіть на смак майонезом. Другим шаром нарізані огірки та майонезна сіточка. Третій шар – шматочки курки й майонез. Четвертий – яйця, натерті на великій тертці.
  4. Обмажте тонким шаром майонезу всю "гірку" і посипте натертим на дрібній тертці сиром. Шар сиру теж покрийте тонким шаром майонезу.
  5. Листя ананаса помийте, обсушіть і вставте у салат. Потім від листя почніть викладати нарізані тонкими пластинами гриби. Салат готовий.

Смачного!

Салат із пекінської капусти й авокадо

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів пекінської капусти;
– 1 огірок;
– 5 помідорів чері;
– 1/2 болгарського перцю;
– 1/2 авокадо;
– 50 грамів руколи;
– 1/2 цибулі;
– сіль – на смак.

Для заправки:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Овочі попередньо помийте й обсушіть. Пекінську капусту наріжте довгими смужками, а огірок кільцями.
  2. Перець розріжте й видаліть насіння, наріжте його невеликими шматочками. Авокадо розріжте, очистьте від шкірки і теж наріжте невеликими шматочками.
  3. Помідори наріжте на четвертинки, а цибулю – півкільцями.
  4. Складіть всі компоненти в миску, додайте жменю чистої й сухої руколи. Посоліть салат на смак.
  5. Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте заправку в салат, перемішайте.

Смачного!

Салат з грейпфрутом і хамоном

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 грейпфрут;
– 60 грамів шпинату;
– хамон – до свого смаку;
– 80 грамів сиру брі.

Для заправки:
– 1 столова ложка оцту винного;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– діжонська гірчиця – на смак;
– сіль, перець чорний, спеції – на смак.

Приготування:

  1. Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.
  2. В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.
  3. Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.

Готово!

Теж приготуйте: салат "Великодній вінок з копченим лососем".