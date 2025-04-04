Обязательным блюдом любого праздничного застолья являются салаты. Поэтому на пасхальном столе их должно быть несколько. 24 Канал предлагает 3 пасхальных салата, которые в этом году будут в тренде.
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Салат "Ананас" с курицей и грибами
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 куриная грудинка (филе);
– 2 картофеля;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 огурца маринованные;
– 200 граммов маринованных шампиньонов;
– майонез – по вкусу;
– листья ананаса.
Приготовление:
- Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварите. Все остудите и очистите.
- Возьмите для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй – хвост ананаса.
- Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель. Смажьте по вкусу майонезом. Вторым слоем нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой – кусочки курицы и майонез. Четвертый – яйца, натертые на крупной терке.
- Обмажьте тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покройте тонким слоем майонеза.
- Листья ананаса помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начните выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы. Салат готов.
Приятного аппетита!
Салат из пекинской капусты и авокадо
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов пекинской капусты;
– 1 огурец;
– 5 помидоров черри;
– 1/2 болгарского перца;
– 1/2 авокадо;
– 50 граммов рукколы;
– 1/2 лука;
– соль – по вкусу.
Для заправки:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Овощи предварительно помойте и обсушите. Пекинскую капусту нарежьте длинными полосками, а огурец кольцами.
- Перец разрежьте и удалите семена, нарежьте его небольшими кусочками. Авокадо разрежьте, очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками.
- Помидоры нарежьте на четвертинки, а лук – полукольцами.
- Сложите все компоненты в миску, добавьте горсть чистой и сухой рукколы. Посолите салат по вкусу.
- Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте заправку в салат, перемешайте.
Приятного аппетита!
Салат с грейпфрутом и хамоном
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 грейпфрут;
– 60 граммов шпината;
– хамон – по своему вкусу;
– 80 граммов сыра бри.
Для заправки:
– 1 столовая ложка уксуса винного;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– дижонская горчица – по вкусу;
– соль, перец черный, специи – по вкусу.
Приготовление:
- Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.
- В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.
- Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.
Готово!
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