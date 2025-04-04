Обязательным блюдом любого праздничного застолья являются салаты. Поэтому на пасхальном столе их должно быть несколько. 24 Канал предлагает 3 пасхальных салата, которые в этом году будут в тренде.

Читайте также В сочетании с мясными блюдами – идеально: легкий салат на Пасху, который должен быть на столе

Салат "Ананас" с курицей и грибами

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 куриная грудинка (филе);
– 2 картофеля;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 огурца маринованные;
– 200 граммов маринованных шампиньонов;
– майонез – по вкусу;
– листья ананаса.

Приготовление:

  1. Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварите. Все остудите и очистите.
  2. Возьмите для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй – хвост ананаса.
  3. Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель. Смажьте по вкусу майонезом. Вторым слоем нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой – кусочки курицы и майонез. Четвертый – яйца, натертые на крупной терке.
  4. Обмажьте тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покройте тонким слоем майонеза.
  5. Листья ананаса помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начните выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы. Салат готов.

Приятного аппетита!

Салат из пекинской капусты и авокадо

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов пекинской капусты;
– 1 огурец;
– 5 помидоров черри;
– 1/2 болгарского перца;
– 1/2 авокадо;
– 50 граммов рукколы;
– 1/2 лука;
– соль – по вкусу.

Для заправки:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Овощи предварительно помойте и обсушите. Пекинскую капусту нарежьте длинными полосками, а огурец кольцами.
  2. Перец разрежьте и удалите семена, нарежьте его небольшими кусочками. Авокадо разрежьте, очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками.
  3. Помидоры нарежьте на четвертинки, а лук – полукольцами.
  4. Сложите все компоненты в миску, добавьте горсть чистой и сухой рукколы. Посолите салат по вкусу.
  5. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте заправку в салат, перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат с грейпфрутом и хамоном

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 грейпфрут;
– 60 граммов шпината;
– хамон – по своему вкусу;
– 80 граммов сыра бри.

Для заправки:
– 1 столовая ложка уксуса винного;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– дижонская горчица – по вкусу;
– соль, перец черный, специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.
  2. В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.
  3. Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.

Готово!

Тоже приготовьте: салат "Пасхальный венок с копченым лососем".