Обязательным блюдом любого праздничного застолья являются салаты. Поэтому на пасхальном столе их должно быть несколько. 24 Канал предлагает 3 пасхальных салата, которые в этом году будут в тренде.

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Салат "Ананас" с курицей и грибами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 куриная грудинка (филе);

– 2 картофеля;

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 огурца маринованные;

– 200 граммов маринованных шампиньонов;

– майонез – по вкусу;

– листья ананаса.

Приготовление:

Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварите. Все остудите и очистите.

Возьмите для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй – хвост ананаса.

Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель. Смажьте по вкусу майонезом. Вторым слоем нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой – кусочки курицы и майонез. Четвертый – яйца, натертые на крупной терке.

Обмажьте тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покройте тонким слоем майонеза.

Листья ананаса помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начните выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы. Салат готов.

Приятного аппетита!

Салат из пекинской капусты и авокадо

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов пекинской капусты;

– 1 огурец;

– 5 помидоров черри;

– 1/2 болгарского перца;

– 1/2 авокадо;

– 50 граммов рукколы;

– 1/2 лука;

– соль – по вкусу.



Для заправки:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Овощи предварительно помойте и обсушите. Пекинскую капусту нарежьте длинными полосками, а огурец кольцами.

Перец разрежьте и удалите семена, нарежьте его небольшими кусочками. Авокадо разрежьте, очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками.

Помидоры нарежьте на четвертинки, а лук – полукольцами.

Сложите все компоненты в миску, добавьте горсть чистой и сухой рукколы. Посолите салат по вкусу.

Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте заправку в салат, перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат с грейпфрутом и хамоном

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 грейпфрут;

– 60 граммов шпината;

– хамон – по своему вкусу;

– 80 граммов сыра бри.



Для заправки:

– 1 столовая ложка уксуса винного;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– дижонская горчица – по вкусу;

– соль, перец черный, специи – по вкусу.

Приготовление:

Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.

В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.

Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.

Готово!

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