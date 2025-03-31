И салат с редисом – один из самых удачных вариантов. Это классика весной, когда хрустящий овощ только появляется на наших столах. Рецептом вкусного салата на Пасху делится 24 Канал.

Читайте также Это очень вкусно: невероятный паштет из 3 ингредиентов для бутербродов на скорую руку

Салат с редисом, огурцами и яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов редиса;
– 2 огурца;
– 2 яйца;
– пучок зелени.

Для соуса:
– 200 граммов сметаны 15%;
– 1 лимон;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую – примерно 8 минут. Остудите и очистите. Аккуратно разрежьте на четвертинки, чтобы желток не распался.
  2. Помойте овощи, редиску очистите и нарежьте тонкими пластинками. Огурец порежьте кружочками или соломкой – как нравится.
  3. Приготовьте соус. Пересыпьте сметану в глубокую миску, добавьте несколько капель лимонного сока, немного соли и перца. Все хорошо перемешайте и заправьте салат.
  4. Украсьте закуску укропом, петрушкой или кусочком лимона.
  5. Подавать салат желательно сразу, ведь овощи могут пустить сок и размякнуть.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: салат "Пасхальный венок с лососем".