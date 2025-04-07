24 Канал со ссылкой на TikTok @ivanna_onysko делится рецептом одного из пасхальных салатов. Основные ингредиенты – творог, ветчина, овощи и яйца.
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Салат из творога, ветчины и яиц
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 200 граммов копченой ветчины;
– 1 огурец;
– 2 яйца;
– 1 помидор;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– пучок укропа;
– соль – по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- К творогу добавьте прессованный чеснок, нарезанный укроп, соль. Заправьте все сметаной или майонезом.
- В большую тарелку выложите творожную массу и равномерно распределите. На него выложите порезанную ветчину или другую колбасу. Сделайте сеточку из майонеза.
- Следующий слой – нарезанные огурцы, которые тоже надо покрыть майонезной сеточкой. Тогда яйца – майонез, помидор – майонез.
- Украшайте по желанию, например, остатками вареных яиц и укропа.
Приятного аппетита!
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