Готується за лічені хвилини, а враження ніби над нею чаклував шеф-кухар. Обов'язково приготуйте – рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @vita_vorotniuk.

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Бита редиска

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 250 грамів редиски;

– 2 зубчики часнику;

– кілька гілочок петрушки або кропу;

– духмяний перець – на смак;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 2 столові ложки олії.

Як приготувати биту редиску: дивіться відео

Приготування:

Легенько відбийте редиску, щоб вона трохи потріскалася.

Перекладіть в банку, додайте часник, петрушку, перець, сіль, оцет та олію.

Закрийте банку та гарно струсіть, щоб усе рівномірно перемішалося.

Відправте у холодильник на 30 хвилин, але ще смачніше буде, якщо залишити на ніч.

Смачного!

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