Приготувати його зовсім легко. Вам знадобляться плавлений сир, варені яйця, часник, сіль та майонез, пише 24 Канал.

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Салат з плавлених сирків

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 плавлених сирки;
– 3 зубки часнику;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. Зварені круто яйця і плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Викладіть інгредієнти в глибоку тарілку, посоліть, поперчіть, додайте майонез і пропущений через прес часник.
  2. Все ретельно замішайте до утворення однорідної маси.
  3. Готовий салат можна подавати як окрему страву, намазку для тостів або використовувати як начинку для тарталеток.

Смачного!

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