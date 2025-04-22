24 Канал со ссылкой на Instagram @polli_cooking делится рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек с зеленым луком, огурцами и яйцами.
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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов крабовых палочек;
– 1 огурец;
– 3 – 4 столовые ложки кукурузы;
– 2 яйца;
– зеленый лук;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить салат: смотрите видео
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.
- Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук.
- Заправьте майонезом, посолите и поперчите по своему вкусу. Можете подавать сразу к столу.
Приятного аппетита!
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