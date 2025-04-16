Чаще всего такие можно найти в сети. Одной из таких мясных закусок недавно поделилась украинская блогерша Алена Карпюк, передает 24 Канал. Она быстрая, вкусная и элегантная внешне.

Читайте также Битая редиска: готовим хрустящую и пикантную весеннюю закуску

Мясная закуска на Пасху

Время: 10 минут

10 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– 2 плавленых сырка;

– 1 зубок чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 300 – 400 граммов ветчины;

– 1 сыр косичка;

– листья салата.

Как сделать эту закуску: смотрите видео

Приготовление:

Для начала ветчину нарежьте на тонкие ломтики. Далее плавленые сырки натрите на терке, добавьте к ним майонез и натертый чеснок.

Когда все ингредиенты подготовлены, на кусок ветчины выложите листья салата и сырную начинку, после чего сверните мясо в рулетик.

Чтобы закуска держала форму обвяжите ее сыром косичкой. Продолжайте пока есть ингредиенты и подавайте к столу.

Готово!

Тоже вкусно: бюджетная намазка из сельди и яиц.