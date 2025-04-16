Чаще всего такие можно найти в сети. Одной из таких мясных закусок недавно поделилась украинская блогерша Алена Карпюк, передает 24 Канал. Она быстрая, вкусная и элегантная внешне.
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Мясная закуска на Пасху
- Время: 10 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 2 плавленых сырка;
– 1 зубок чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 300 – 400 граммов ветчины;
– 1 сыр косичка;
– листья салата.
Как сделать эту закуску: смотрите видео
Приготовление:
- Для начала ветчину нарежьте на тонкие ломтики. Далее плавленые сырки натрите на терке, добавьте к ним майонез и натертый чеснок.
- Когда все ингредиенты подготовлены, на кусок ветчины выложите листья салата и сырную начинку, после чего сверните мясо в рулетик.
- Чтобы закуска держала форму обвяжите ее сыром косичкой. Продолжайте пока есть ингредиенты и подавайте к столу.
Готово!
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