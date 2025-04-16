Найчастіше такі можна знайти у мережі. Однією з таких м'ясних закусок нещодавно поділилася українська блогерка Альона Карпюк, передає 24 Канал. Вона швидка, смачна та елегантна ззовні.

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М'ясна закуска на Великдень

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти:

– 2 плавлені сирки;

– 1 зубок часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 300 – 400 грамів шинки;

– 1 сир косичка;

– листя салату.

Як зробити цю закуску: дивіться відео

Приготування:

Для початку шинку наріжте на тонкі скибочки. Далі плавлені сирки натріть на тертці, додайте до них майонез та натертий часник.

Коли всі інгредієнти підготовлені, на шматок шинки викладіть листя салату і сирну начинку, після чого скрутіть м'ясо у рулетик.

Щоб закуска тримала форму обв'яжіть її сиром косичкою. Продовжуйте доки є інгредієнти і подавайте до столу.

Готово!

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