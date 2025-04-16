Найчастіше такі можна знайти у мережі. Однією з таких м'ясних закусок нещодавно поділилася українська блогерка Альона Карпюк, передає 24 Канал. Вона швидка, смачна та елегантна ззовні.
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М'ясна закуска на Великдень
- Час: 10 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 2 плавлені сирки;
– 1 зубок часнику;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 300 – 400 грамів шинки;
– 1 сир косичка;
– листя салату.
Як зробити цю закуску: дивіться відео
Приготування:
- Для початку шинку наріжте на тонкі скибочки. Далі плавлені сирки натріть на тертці, додайте до них майонез та натертий часник.
- Коли всі інгредієнти підготовлені, на шматок шинки викладіть листя салату і сирну начинку, після чого скрутіть м'ясо у рулетик.
- Щоб закуска тримала форму обв'яжіть її сиром косичкою. Продовжуйте доки є інгредієнти і подавайте до столу.
Готово!
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