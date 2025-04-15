Легка у приготуванні намазка стане справжньою родзинкою трапези – не помітите, як треба буде робити додаткову порцію канапе. Рецептом смачної намазки з оселедця та яєць ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогерки MariiAm.
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Смачна намазка з оселедця та яєць
- Час: 20 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– бородінський хліб чи хліб на заквасці;
– 3 – 4 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 філе оселедця;
– гірчиця у зернах.
Як приготувати цю намазку: дивіться відео
Приготування:
- Хліб наріжте невеликими скибочками. Яйця відваріть, очистьте, посипте перцем, сіллю та розімніть виделкою.
- Дрібно наріжте зелену цибулю і разом із майонезом додайте до яєць. Перемішайте.
- Оселедець почистьте, розділіть на філе, наріжте на невеликі шматочки.
- Хліб змастіть яєчною намазкою, зверху викладіть оселедець і трохи гірчиці в зернах.
- Закуска готова. Можна подавати на стіл.
Смачного!
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