Легка у приготуванні намазка стане справжньою родзинкою трапези – не помітите, як треба буде робити додаткову порцію канапе. Рецептом смачної намазки з оселедця та яєць ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогерки MariiAm.

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Смачна намазка з оселедця та яєць

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 10

Інгредієнти:
бородінський хліб чи хліб на заквасці;
– 3 – 4 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 філе оселедця;
– гірчиця у зернах.

Як приготувати цю намазку: дивіться відео

Приготування:

  1. Хліб наріжте невеликими скибочками. Яйця відваріть, очистьте, посипте перцем, сіллю та розімніть виделкою.
  2. Дрібно наріжте зелену цибулю і разом із майонезом додайте до яєць. Перемішайте.
  3. Оселедець почистьте, розділіть на філе, наріжте на невеликі шматочки.
  4. Хліб змастіть яєчною намазкою, зверху викладіть оселедець і трохи гірчиці в зернах.
  5. Закуска готова. Можна подавати на стіл.

Смачного!

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