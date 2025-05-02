Чтобы подчеркнуть его легкость, можно использовать простую заправку из масла и лимонного сока, тогда как те, кто ищет более кремовую текстуру, могут выбрать йогурт. Рецептом витаминного салата из свеклы, моркови и яблока делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.
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Салат из свеклы, моркови и яблока
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 – 150 граммов свеклы;
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов яблока;
– грецкие орехи для украшения;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда.
Приготовление:
- Со всех ингредиентов счистите кожуру. Чтобы салат был более привлекательным в плане оформления, можете натереть свеклу, морковь и яблоко на терке для моркови по-корейски.
- Сделайте для салата заправку для салата. Для этого смешайте лимонный сок, масло, мед. Залейте салат и хорошо перемешайте. Дайте постоять 20 минут.
- Перед подачей к столу притрусите салат измельченными грецкими орехами. А теперь витаминизируйтесь.
Приятного аппетита!
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