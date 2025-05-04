Це просте поєднання надзвичайно смачне, тому обов'язково спробуйте. Рецептом салату із сирого буряку ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Салат із сирого буряка
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– свіжа зелень;
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– кунжут та горішки – для прикраси.
Приготування:
- Візьміть буряк та натріть його на тертку, але саме на ту насадку, що використовують для корейської моркви.
- Додайте свіжу зелень, яку маєте, олію, мед, лимонний сік. Разом із заправкою перемішайте буряк.
- Присипте кунжутом та улюбленими горішками. Їсти можете відразу.
Смачного!
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