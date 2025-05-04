Это простое сочетание очень вкусное, поэтому обязательно попробуйте. Рецептом салата из сырой свеклы делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Салат из сырой свеклы

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– свежая зелень;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– кунжут и орешки – для украшения.

Приготовление:

Возьмите свеклу и натрите ее на терку, но именно на ту насадку, что используют для корейской моркови.

Добавьте свежую зелень, которую имеете, масло, мед, лимонный сок. Вместе с заправкой перемешайте свеклу.

Присыпьте кунжутом и любимыми орешками. Есть можете сразу.

Приятного аппетита!

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