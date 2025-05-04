Это простое сочетание очень вкусное, поэтому обязательно попробуйте. Рецептом салата из сырой свеклы делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Салат из сырой свеклы
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 свекла;
– свежая зелень;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– кунжут и орешки – для украшения.
Приготовление:
- Возьмите свеклу и натрите ее на терку, но именно на ту насадку, что используют для корейской моркови.
- Добавьте свежую зелень, которую имеете, масло, мед, лимонный сок. Вместе с заправкой перемешайте свеклу.
- Присыпьте кунжутом и любимыми орешками. Есть можете сразу.
Приятного аппетита!
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