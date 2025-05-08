Попробуйте приготовить и вы этот сезонный салат с редисом. Сочетание простых ингредиентов дает неповторимый вкус, передает 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Салат с редисом, ветчиной и сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 граммов ветчины;
– зеленый лук;
– майонез;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Помойте редиску, натрите на крупную терку. Яйца отварите, остудите и натрите на мелкую терку.
- Ветчину нарежьте соломкой, твердый сыр натрите на крупную терку. Помойте зеленый лук и измельчите.
- Возьмите тарелку, выложите на нее первым слоем ветчину, после этого смажьте майонезом. Далее выкладывайте яйца и смазывайте слой яиц майонезом.
- После того выложите слой зеленого лука, смажьте майонезом, сверху – натертый сыр, далее майонез, а верхним слоем выложите редис. Салат готов.
Приятного аппетита!
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